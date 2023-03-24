Yakın zamanda doğum yapmıştı! Hazal Kaya o anları paylaştı sosyal medya yıkıldı

Kızıyla ilk karesini geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaşan taze anne Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile yeni pozunu da paylaştı. Hazal Kaya'nın paylaşımı, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2019 yılında nikah masasına oturan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti, beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmişti. Oğlu Fikret Ali'yi 2019 yılında kucağına alan Kaya, ikinci çocuğu Süreyya Leyla'nın fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Kaya kısa sürede yüzlercce beğeni ve yorum alan paylaşımına, "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun ♥️ 40 gün nasıl geçti bilmiyorum ????

11.02.2023" notunu düştü.

KADINLAR GÜNÜ'NDE ANLAMLI PAYLAŞIM

Hazal Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı paylaşımda kızı ile poz verdi. Yeni doğmuş olan Süreyya ile fotoğrafını paylaşan taze anne Kaya paylaşımında, "Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için,ben de yardım ederdim.O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm.Şimdi yaka iğnem Süreyyam sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum.Kalbim,aklım,umudum sizinle.Kadınlar günümüz kutlu olsun! İnadına isyan,inadına özgürlük!" ifadelerini kullanmıştı.





