Yakınları şüphesinde haklı çıktı, evinde ölü bulundu

Olay, Karaçay Mahallesi 92 sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Şahin Baştürk’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evin içerisinde hareketsiz halde bulunan Baştürk’ün sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Baştürk’ün ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğarken, yaşlı adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

