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Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda korona virüs çıkınca apartman karantinaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yakınlarına ziyarete giden iki kişide korona virüs tespit edilince ikamet ettikleri 3 katlı apartman karantinaya alındı.İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti.

Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda korona virüs çıkınca apartman karantinaya alındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yakınlarına ziyarete giden iki kişide korona virüs tespit edilince ikamet ettikleri 3 katlı apartman karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada yapılan testlerde 2 kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine şahısların yaşadığı apartman karantinaya alındı.
Apartman, görevliler tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı. Öte yandan, Kayseri’de Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 müstakil ev, Battaltgazi Mahallesi’nde bir apartman, Selçuklu Mahallesi’nde bir apartman, Hacılar İlçesi Beğendik Mahallesi’nde bir ev ve Sarız ilçesine bağlı İncemağara Köyü’nde de 5 hanenin karantinaya alındığı öğrenildi.

Yakınlarına ziyarete giden şahıslarda korona virüs çıkınca apartman karantinaya alındı

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Melikgazi
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Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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