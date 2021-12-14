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  4. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

14.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal ve İçerde gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle sevenlerini şaşırttı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimi görenleri şaşırttı. Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! Sosyal medya yıkıldı

Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi:

  • İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım
  • Bu neden şişmiş böyle ya!
  • Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel.
  • Bakkal Rüstem gibi.
  • Doblolu enişteye dönmüş.
  • Tipi iyi diye oyuncu olmuştu, şimdi komedyen olsun.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! Sosyal medya yıkıldı

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçildi.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Sulama Sistemleri okuyan Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

2011 yılında Hazal Kaya başrolü paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisiyle ekran macerası başlayan oyuncu, Anadolu Kartalları filmiyle sinemaya giriş yaptı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Birçok başarılı yapımda yer alan Ulusoy, bir dönem Medcezir dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Ulusoy, şimdilerde Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle tanınan Duygu Sarışın ile birlikte.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''


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Çağatay Ulusoy
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