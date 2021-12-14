Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali şoke etti! ''İbrahim Büyükak sandım''

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimi görenleri şaşırttı. Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi:

İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım

Bu neden şişmiş böyle ya!

Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel.

Bakkal Rüstem gibi.

Doblolu enişteye dönmüş.

Tipi iyi diye oyuncu olmuştu, şimdi komedyen olsun.

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçildi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Sulama Sistemleri okuyan Ulusoy, Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında Hazal Kaya başrolü paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisiyle ekran macerası başlayan oyuncu, Anadolu Kartalları filmiyle sinemaya giriş yaptı.

Birçok başarılı yapımda yer alan Ulusoy, bir dönem Medcezir dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı.

Ulusoy, şimdilerde Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle tanınan Duygu Sarışın ile birlikte.



