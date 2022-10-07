YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

07.10.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan ​​​​​​​Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasında bulundu.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımlarında 45 milyon 159 bin 238 lira, bireysel sulama hibe desteklerinde 35 milyon 787 bin 551 lira, Uzman Eller Proje desteğinde 8 milyon 216 bin 616 lira ve malak desteğinde 2 milyon 270 bin 550 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Yaşlı Hakları Raporu'nun tanıtım toplantısı yapıldıTürkiye Yaşlı Hakları Raporu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarımsal destek ödemeleri

Ankara Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.