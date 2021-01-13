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  4. Yakup usta 47 yıldır kalayla bakırları parlatıyor

Yakup usta 47 yıldır kalayla bakırları parlatıyor

13.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde kalaycılık yapan 64 yaşındaki Yakup Deniz, az da olsa gelen siparişlerle mesleğini sürdürmeye çalışıyor - Yakup Deniz: - "Artık alüminyum, çelik, plastik, granit, teflon gibi birçok çeşit olduğu için mutfaklarda bakır eşya kullanımı azaldı"

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 47 yıldır kalaycılık yapan 64 yaşındaki Yakup Deniz, talep azalsa da mesleğini sürdürüyor.

İlçedeki iş yerinde sabır ve azimle mesleğini sürdürmeye çalışan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ustasının ağabeyi olduğunu, onun emaneti gibi gördüğü mesleği devam ettirdiğini söyledi.

Kalaycılık mesleğinin eskisi gibi popüler olmadığını ifade eden Deniz, "Alttan çırak yetiştirdim ama onlar belli bir süre sonra bu işi bırakıp farklı işlere yöneldi. Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyütüp okuttum ve devlet memuru yaptım. Ben de bu mesleğin son temsilcilerindenim. Gücüm yettiği kadar devam edeceğim." dedi.

Kalaycılık mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü kabul ettiğini vurgulayan Yakup Deniz, şöyle devam etti:

"Artık alüminyum, çelik, plastik, granit, teflon gibi birçok çeşit olduğu için mutfaklarda bakır eşya kullanımı azaldı. Bu yüzden bu işi yapan kalmadı. Kırşehir ve Kırıkkale'den bana iş geliyor. En fazla bağ leğeni dediğimiz pekmez kaynatmak için kullanılan büyük leğen getiriliyor. Kazan gibi büyük eşyalar da getiriliyor. Tabak gibi küçük eşyalar artık kalmadı."

Bakır eşyaların kalaylanmasının sağlık açısından önemli olduğuna işaret eden Deniz, "Bakır kalaylanmazsa içinde bulunan gıda maddesi zehirler. Kalaylanınca içinde bulunan ve sadece muz meyvesinde olan bir madde ortaya çıkar. Bizler de muzu az tükettiğimiz için bu sayede bu kalay madenini de tüketmiş oluruz. Bakır eşya sağlıklıdır." diye konuştu.

- "Biz son nesiliz, artık bu iş bitiyor"

Eskiden düğünlerde yaygın şekilde bakır kapların kullanıldığını, işlerin o dönem yoğun olduğunu anlatan Deniz, şunları kaydetti:

"Önceden plastik tabak yoktu, düğünlerde bakır tabak kullanılırdı. Düğün sahibi bakır tabakları kalaylatsa çok para tutar. Kalay işi zahmetli ve pahalı bir iş. Teknolojinin gelişmesi ile bakır tabaklar ortadan kalktı. Artık nostaljik amaçlı anne baba hatırası olarak şark köşelerinde yer buluyor. Biz son nesiliz, artık bu iş bitiyor. Teknolojiye maalesef yenik düştü bu meslek. Bakır işi devri artık bitti. Bunu kabul etmek lazım. Hediyelik, şark köşelerine nostaljik eşya olarak bazı yörelerde üretilip satılıyor."

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