Yakup usta 47 yıldır kalayla bakırları parlatıyor

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 47 yıldır kalaycılık yapan 64 yaşındaki Yakup Deniz, talep azalsa da mesleğini sürdürüyor.

İlçedeki iş yerinde sabır ve azimle mesleğini sürdürmeye çalışan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk ustasının ağabeyi olduğunu, onun emaneti gibi gördüğü mesleği devam ettirdiğini söyledi.

Kalaycılık mesleğinin eskisi gibi popüler olmadığını ifade eden Deniz, "Alttan çırak yetiştirdim ama onlar belli bir süre sonra bu işi bırakıp farklı işlere yöneldi. Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyütüp okuttum ve devlet memuru yaptım. Ben de bu mesleğin son temsilcilerindenim. Gücüm yettiği kadar devam edeceğim." dedi.

Kalaycılık mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü kabul ettiğini vurgulayan Yakup Deniz, şöyle devam etti:

"Artık alüminyum, çelik, plastik, granit, teflon gibi birçok çeşit olduğu için mutfaklarda bakır eşya kullanımı azaldı. Bu yüzden bu işi yapan kalmadı. Kırşehir ve Kırıkkale'den bana iş geliyor. En fazla bağ leğeni dediğimiz pekmez kaynatmak için kullanılan büyük leğen getiriliyor. Kazan gibi büyük eşyalar da getiriliyor. Tabak gibi küçük eşyalar artık kalmadı."