Yakutiye’de muhtarlar buluşması

Yakutiye ilçesi muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’la bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar 31 Mart seçimlerinin birinci yıldönümü öncesi muhtarlarla yeniden bir araya geldiler.

Şehitler unutulmadı.

Muhtarla buluşması, İdlib’de şehit olan mehmetçikler ve tüm şehitler için fatiha okunması, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklamasıyla başladı.

Yakutiye’ye bağlı 44 mahallenin muhtarı ile geniş kapsamlı istişare yapan Başkan Mehmet Sekmen ve Dr. Mahmut Uçar, hem muhtarlardan gelen talepleri dinledi hem de mahallelerde yaz sezonunda yapılacak hizmetler için planlamalar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi işbirliğinde yürütülecek olan çalışmalar için mahalle muhtarlarının sorunları masaya yatırıldı. Her muhtarın tespitleri ilgili birimlere aktarılırken gece gündüz durmadan çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar gösterdikleri gayretten ötürü muhtarlardan takdir topladı.

Uçar, Sekmen’e teşekkür etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, görevde bulundukları bir yıla yakın sürede Büyükşehir Belediyesi ile çok yakın çalıştıklarını ifade ederek, “Başkanımız ve ekibi bize her türlü desteği veriyor. Biz de Yakutiye bölgemize hizmet ediyoruz. İnşallah bundan sonra da ilişiklerimizi samimiyetle sürdürerek, halkımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen muhtarlarla bundan sonraki dönemlerde de bir araya gelerek eksikleri ve planlanan hizmetleri birlikte yerine getireceklerini ifade ederek, “geçen beş yıllık dönemde bütün mahallelerimize hizmet sunduk. Bu hizmetlerimizde muhtarlarımızla istişare etmemizin bize çok faydası oldu. Yakutiye Belediye Başkanımızı da sunduğu hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Muhtarlar istişareden memnun

Büyükşehir ve Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle mahallelerinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderildiğini dikkat çeken muhtarlar, Başkan Mehmet Sekmen ve Mahmut Uçar’a istedikleri an ulaştıklarının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ettiler.