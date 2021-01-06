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Yalan Dünya Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Yalan Dünya Mağarası hikayesi, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 06.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Yalan Dünya Mağarası nerede, hangi ilimizdedir? Yalan Dünya Mağarası hikayesi, giriş ücreti

Akdeniz bölgesinin en ilgi çekici mağaralarından biri Yalan Dünya Mağarası. Oluşumu hala devam eden bu doğa harikası görenleri kendine hayran bırakıyor.

5 milyon yaşında olan Yalan Dünya Mağarası yolu Antalya'ya düşecek olanların mutlaka görmesi gereken bir güzellik. Peki Yalan Dünya Mağarası nerede, giriş ücreti, hikayesi nedir? Milyonlarca yıllık bir tarihin izini sürmeye hazırsanız, işte tüm detaylar...

YALAN DÜNYA MAĞARASI NEREDE?

Yalan Dünya Mağarası Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Beyrebucak köyünde yer alıyor. Gazipaşa'ya 9 km uzaklıktaki Beyrebucak Mahallesinden 1,5 km kadar içeri hafif dağa doğru tırmanan bir yol ile mağaraya ulaşabilirsiniz. Yolunuz Alanya'ya ya da Gazipaşa'ya düşerse burayı görmeden dönmeyin.

gazipaşa yalan dünya mağarası

Yalan Dünya Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

YALAN DÜNYA MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Ülkemizin en uzun mağaralarından olan Yalan Dünya Mağarası’nın ilk 450 metrelik bölümü ziyarete açık. Yörede anlatılana göre 1950 yılında gerçekleşen göçük ile eskiden Hasdere Köyüne kadar uzanan mağaranın bu gün gezilebilen kısmı kalmış. Ziyarete açık olan kısımda 3 büyük salon bulunuyor. Mağara içi sıcaklığı mevsimden bağımsız olarak 28 derece ve nem oranı yaklaşık %70. Yüksek nem oranı nedeniyle içeride çakmak, kibrit yanmıyor.

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Mağarada, nemden dolayı fazla terlememek için yavaş hareket etmek, hızlı yürümemek tavsiye ediliyor. Ayrıca yerlerin de kaygan olduğunu, dikkat etmek gerektiğini de belirteyim. Yaşayan mağara diyebileceğimiz Yalan Dünya Mağarası'nın oluşumu halen devam ediyor. İçerideki sarkıt ve dikitler renkli ışıklandırmalarla göz alıcı görünüyor.

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2010 yılında mağarada bir takım çalışmalar yapılarak turizme kazandırılmış. İçerideki yürüyüş yolu, ışıklandırmalar ile mağaraya gelen ziyaretçiler çok daha rahat gezebiliyor. Mağaranın duvarlarına, hatta ulaşılması güç yerlerdeki oluşumların üzerine bile isim kazıyanlar olmuş. Tahribatlar hemen göze çarpıyor. Tarihimize ve doğamıza zarar vermeden, gittiğimiz yerdn yalnızca ayak izlerimizi bırakarak çıkmayı öğrenmeliyiz artık.

YALAN DÜNYA MAĞARASI HİKAYESİ

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Efsaneye göre; insanlardan uzak bir şekilde mağarada yaşamını sürdüren bir genç varmış. Bu genç çok fazla dışarı çıkmazmış. Günün birinde mağaradan çıktığında bir kız görmüş ve ona aşık olmuş. Gencin aşkı karşılıksız değilmiş. Kısa süre içerisinde çift bütün zamanını mağarada geçirir olmuş. Günün birinde kız genci görmeye mağaraya gelmiş ancak bir deprem olmuş ve mağaranın derinliklerinde oluşan göçük nedeniyle genç çocuk mağaranın derinlerinde hapsolmuş. Böylece sevgililer birbirinden ayrı düşmüş. Bunun üzerine aşıkların birbirine kavuşamadıkları bu mağaraya Yalan Dünya Mağarası ismi verilmiş.

YALAN DÜNYA MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Mağara bir işletme yönetiminde. Aracınızı park edip mağara girişindeki kafede dinlenebilirsiniz. Yalan Dünya Mağarası giriş ücreti 2021 için 8 TL. Müze kart burada geçerli değil.

İletişim numarası: 0532 740 33 56

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