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Yalancı 5. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Mehmet Emir'in planı Deniz'i şoke ediyor!

14.10.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancı dizisinin 5. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerde oynadığı Yalancı'nın yeni bölümünde, Saklışehir Lisesi'nde yapılan toplantıda veliler, Deniz'e tepki gösteriyor. Mehmet Emir'in de bulunduğu toplantıda Deniz zor anlar yaşarken Mehmet Emir, Deniz'i korumak için şaşırtıcı bir konuşma yapıyor. Mehmet Emir'in insanlara karşı iyi biriymiş gibi rol yaptığını gören Deniz ise salonu terk ediyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı, 15 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 5. bölümüyle ekrana gelecek. Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin yeni bölümünde, yaşadığı şeylere rağmen Deniz'in kararlı ve güçlü duruşu bir kez daha izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor.

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YALANCI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir.

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Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur.

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Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır.

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Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

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Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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