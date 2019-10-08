Yalçın Karadeniz: Beşiktaş, bu borcun müsebbibini ortaya çıkarmalıdır

Beşiktaş Divan Kurulu eski Başkanı Yalçın Karadeniz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Kulübün kendisini ihraç etmek için verdiği disiplin cezası üzerine dava açan ve davalarının devam ettiğini söyleyen Karadeniz, “Şu anda biten bir mahkeme yok. Mahkeme yalnızca benim seçime girebileceğimin kararını verdi. 250 imzaya da sahibim ve aday olabilirim. Ancak olmayacağım. 3 ay içinde 350 milyon ödeyebilecek bir babayiğit var mı? Beşiktaş’ın mali sorunları çok önemli. Ben camiayı zora sokacak bir şey yapmam. 700 personel 5 aydır maaş almıyor. Bu personel seçimin ardından kapına gelip, ‘5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz’ dediği zaman, ‘Bana değil, Fikret Orman’a gidin’ mi diyeceksiniz? Başkan adayı olacakların bunları göz önüne almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. "İSMİ GEÇENLERİN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM" Kendisinin daha önce 4 dönem divan başkanlığı yaptığını ve yönetimlerde de yer aldığını dile getiren Yalçın Karadeniz, “Öncelikle şunu sormam lazım; Ben bu işi yapabilecek miyim, yoksa Beşiktaş’ı maceraya mı sürükleyeceğim? Yönetimlerde finansı sağlayacak 3-4 kişi olur. Diğerleri idari konuları takip eder. Ben finans kaynaklarımla konuştum. Onların bana çıkarttığı tablo vahim bir tablo. Benim bu ekonomiyi düzeltme şansım yok. Bu tablo karşısında, başkanlık için diğer ismi geçenlerin de aday olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

"HÜRSER TEKİNOKTAY'IN İMZA SAYISINI CAMİA TAMAMLAMALIDIR" İsmi geçen adaylardan yalnızca Hürser Tekinoktay’ın adaylığını açıkladığını sözlerine ekleyen Karadeniz, “Kendisiyle mali konularla ilgili konuşmadım ama aday olduğuna göre mutlaka bunu sağlayacaktır. Öğrendim ki imza sayısı biraz eksikmiş. Bu camianın kendisine bu şansı vermesi lazım. Bana da ihtiyaç varsa, giderim ve kendi adıma Hürser beye imzamı veririm. Çünkü Hürser Tekinoktay dışında, ‘Varım’ diyen olmadı. Diğerleri 250 imzasını topladı ama niye girmiyorlar buna. Ben buldum imza sayısını ama katılmıyorum çünkü ekonomik durumu çözemem. Perşembe günü son tarih. Ekonomik durumu çözebilen varsa aday olsun” şeklinde konuştu. "BEN SADECE RAPORUMU HAZIRLAMIŞTIM" kez kazandığı divan kurulu başkanlığından kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyen Yalçın Karadeniz, “Yalandan bir gerekçe yaptılar. ‘Bize hakaret ediyor’ dediler. Denetleme Kurulu, Divan Kurulu’na 3 aylık idari ve mali hareketlerini verir. Ben o raporu aldığımda bana bildirilen borç ile benim hesaplamam arasında önemli bir fark vardı. ‘Bana farklı bilanço mu veriyorsunuz’ demiştim. ‘Biz eleminasyon yaptık’ dediler. Feyyaz Tuncel’in Denetim Kurulu Başkanlığı'nda oldu bu durum. Aradaki farkın çok büyük olduğunu söyledim ve diğer firmalardaki fazlaları kaydırdıklarını söylediler bana. Ben de; ‘Ben yakaladıktan sonra niye söylüyorsunuz da daha önce yazmıyorsunuz. Zarar eden firmanın neresinde fazlası var da oraya kaydırıyorsunuz’ dedim. Divan Kurulu’nun görevi, 30-A maddesine göre dönemsel olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun raporlarını incelemek ve görüş bildirmektir. Bu çerçevede ben raporumu hazırlıyorum ve üyelere okutturuyorum. Bu söylediklerimi Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu varken okuttum. O dönemde kimse buna cevap veremedi. Sonrasında Feyyaz Tuncel, ‘Borcu açıklamak sadece benim yetkimdedir’ açıklamasını yaptı. Ben zaten Beşiktaş Kulübü’nün borcunu açıklamıyorum ki. Ben bana verilen rapordaki bilanço rakamlarını analiz edip görüş bildiriyorum. Benim görüşüm borcun onun dediği gibi olmadığı şeklindeydi. Bunun üzerine; ‘Bize hakaret ediyor’ diyerek disipline sevk ettiler. ‘Mızrak çuvala sığmıyor’ dedim o zaman. Niye şu anda Divan Kurulu Başkanı çıkıp da konuşmuyor. Şu anda Beşiktaş’ın borcu 4.4 milyar TL. Bunu kim ödeyecek, nasıl ödeyecek?” açıklamasını yaptı. "YANGIN VAR DEDİLER, CEHENNEME SOKTULAR" 2012 Fikret Orman’ın başkanlığı kendisinden devraldığını sözlerine ekleyen Yalçın Karadeniz, “Fikret Orman bu kulübü 431 milyon TL borçla devraldı. Bu paranın içinde Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı’nın alacağı da dahildir. O dönem çıktı; ‘Yangın var, elimizi uzattık. 500 icra dosyası var, kulüp mahvoldu’ dedi, hepimiz sustuk. Kendisine; ‘Şimdi ne oldu da yangın varken, bizi cehenneme ittin’ demeli. Bunun hesabını soran var mı? ‘Yapanın yanına kar kalmamalı’ zihniyetini yerleştirmek gerekir. Bugün aday olanlardan favori gösterilen isimler adaylıklarını açıklamadı. Haklılar açıklamamakla. Bir tek Hürser Tekinoktay çekinmeden adaylığını açıklıyor. Kendisinin eksik imzalarını da bu camia tamamlamalıdır” dedi.