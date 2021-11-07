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Yalçın Kayan, kırmızı kart görünce gözyaşlarını tutamadı

07.11.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Yeşil beyazlılar, üst üste 3. maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ev sahibi Göztepe, ise son 3 maçta galibiyet çıkaramadı. Maçta kırmızı kart gören Yalçın Kayan, gözyaşlarını tutamadı.

Yalçın Kayan, kırmızı kart görünce gözyaşlarını tutamadı
Yalçın Kayan

Yalçın Kayan

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta karşılaşmasında Göztepe, Konyaspor’u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 75. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti. Göztepe’nin 45+6. dakikada Kahraman Demirtaş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

23 PUANA ULAŞTI

Göztepe’de Yalçın Kayan, 45. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Konyaspor, milli ara sonrasında Rizespor’u ağırlayacak. Göztepe ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLGİNÇ AN

Mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gören Yalçın Kayan büyük üzüntü yaşadı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Kayan'a takım arkadaşları moral verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Konyaspor
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