Yalçın Kayan, kırmızı kart görünce gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’de 12. hafta karşılaşmasında Göztepe, Konyaspor’u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 75. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti. Göztepe’nin 45+6. dakikada Kahraman Demirtaş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

23 PUANA ULAŞTI

Göztepe’de Yalçın Kayan, 45. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Konyaspor, milli ara sonrasında Rizespor’u ağırlayacak. Göztepe ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLGİNÇ AN

Mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gören Yalçın Kayan büyük üzüntü yaşadı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Kayan'a takım arkadaşları moral verdi.

