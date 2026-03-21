Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım rakipten bağımsız ciddiyette oynadılar"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor müsabakasının ardından, "Bizim açımızdan böyle maçlara konsantre olmak kolay oluyor ama oyuncularım sağ olsunlar rakipten bağımsız ciddiyette oynadılar" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 7-0 mağlup etti.

YALÇIN KOŞUKAVAK MAÇ SONU KONUŞTU!

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Kazanmamız açısından önemli bir maçtı. 2 haftadır Sakaryaspor ile içeride berabere kaldık. Deplasmanda bir mağlubiyet aldık. Milli araya girerken 3 puan yukarıda kalmamız açısından önemliydi. Rakip Adana Demirspor, maalesef ülkenin önemli futbol anlamında mihenk taşı olan kulüplerin yaşadığı bir durumu yaşıyor. Genç oyuncuları vardı. Zaten ligdeki durumları da ortada. Bizim açımızdan böyle maçlara konsantre olmak kolay oluyor ama oyuncularım sağ olsunlar rakipten bağımsız ciddiyette oynadılar. Böyle bir skor oldu. Bu milli ara bizim için çok önemli. Kadro değerliğimiz açısından formsuz oyuncularımız birkaç sakat oyuncumuz var. Bizim maçımız da tam zamanında geldi, toparladık. Kalan 6 maçta play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Adana Demirspor da inşallah eski günlerine döner diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

