Yalı Çapkını 11. bölüm tek parça İZLE! Yalı Çapkını 11. bölüm ÖZETİ!

Yalı Çapkını bu akşam 11. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan dizinin başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor. Yalı Çapkını'nda bu akşam; Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit’i ise tatsız bir sürpriz bekler...

**YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf’un Ferit’in sorusuna verdiği cevap Seyran’ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit’i ne de Yusuf’u görmek ister.

Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit’i ise tatsız bir sürpriz bekler.

İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan’dan yardım ister.

Ferit’e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran’dır.



