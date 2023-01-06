Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 16. BÖLÜM ÖZETİ!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda yine fırtınalar kopacak. Dizinin yeni bölümünde; Ferit'i Sultan ile birlikte gören Yusuf, bu durumu Seyran ve Suna'ya söyleyecek. Ferit'in, babası Orhan ve yengesi İfakat'in yasak aşkını öğrenmesi ise geceye damga vuracak...

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.



