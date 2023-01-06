MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 16. BÖLÜM ÖZETİ!

Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 16. BÖLÜM ÖZETİ!

06.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir....

Yalı Çapkını 16. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 16. BÖLÜM ÖZETİ!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam 16. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda yine fırtınalar kopacak. Dizinin yeni bölümünde; Ferit'i Sultan ile birlikte gören Yusuf, bu durumu Seyran ve Suna'ya söyleyecek. Ferit'in, babası Orhan ve yengesi İfakat'in yasak aşkını öğrenmesi ise geceye damga vuracak...

Yalı Çapkını 3

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Yalı Çapkını 2

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran’ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

Dergi editörü ise Orhan’ı çok eskiden tanıyan Defne’dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit’i beklemektedir.

Yalı Çapkını 4

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Yalı Çapkını 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine öpmek istiyor! O kare merak edildiYine öpmek istiyor! O kare merak edildi
Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki...Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki...
Müge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okuduMüge Anlı, Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını ferit ele tekindor

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Ülkede tansiyon çok yüksek! Canlı yayında duyurdu, tüm dünya ile bağlantıları kesiliyor

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.