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Yalı Çapkını 17. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 17. bölüm özeti!

13.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 17. bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisinde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Yalı Çapkını'nda bu akşam; kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran’la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat’in sinirini bozar...

Yalı Çapkını 17. bölüm İZLE tek parça! Star Tv Yalı Çapkını 17. bölüm özeti!

Yalı Çapkını bu akşam 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine yer yerinden oynayacak. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Seyran’ın kafası karışıktır ve Kazım’a danışmaya gider. Ferit; Serter’in Pelin’in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır....

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YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

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YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran’la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat’in sinirini bozar.

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Seyran’ın kafası karışıktır ve Kazım’a danışmaya gider. Ferit; Serter’in Pelin’in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

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