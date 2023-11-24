YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜM CANLI İZLE! Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 47. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 47. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 47. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider. Şehmuz'un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nükhet, Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna'dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit'ten bir seçim yapmasını ister.

YALI ÇAPKINI 47. BÖLÜM CANLI İZLE!

Seyran, Pırıl'ın Pelin'in kuzeni olduğunu öğrenir ve kendilerine tuzak kuranın Pelin olduğu konusundaki şüphesi güçlenir. Ferit ise kendini çok sıkışmış ve çıkışsız hissetmektedir. Seyran; tüm bu olayların üzerine çocuk yapma düşüncesine sıcak bakmaya başlar. Kazım, Suna ve Kaya'nın düğününü yıldırım hızıyla planlarken, Nükhet Suna'nın her şeyi öğrenmesine rağmen sesini çıkarmamasına anlam veremez. Halis Ağa; tüm gerçekleri Seyran'a açıklamak için onu yanına çağırır. Asuman, Orhan ve Dicle'yi beraber görür. Ferit, Pelin'i ve bebeğini Şehmuz'un elinden kurtarmak için ona bir teklifte bulunur. Suna; Ferit ve Abidin'in sakladığı Pelin'i görür ve onun hamile olduğunu anlar.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları





