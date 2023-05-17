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Yalı Çapkını Aile dizisini solladı! Şaşırtan fark

17.05.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bölümleri her hafta cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile ekrana gelmemişti. Dizinin yayınlanmayan bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. Show TV'de ekrana gelen Aile ve Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın reyting savaşında şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

Yalı Çapkını Aile dizisini solladı! Şaşırtan fark

Oyuncuları Arasında Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Yalı Çapkını ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dün akşam reyting yarışında karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta yayın gününde ekrana gelmeyen Yalı Çapkını’nın 32. bölümü izleyici karşısına çıktı. Aile’nin ise 11. bölümü yayınlandı.

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16 Mayıs Salı akşamı Yalı Çapkını ve Aile Total, AB ve ABC puan türünde yarıştı. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından ise zirvedeki dizi belli oldu. Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını üç puan türünde de zirvenin sahibi oldu.

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Reyting sonuçlarında total puan türünde Yalı Çapkını birinci sırada, Ben Bu Cihana Sığmazam üçüncü sırada, Aile ise altıncı sırada yer aldı.

AB puan türünde Yalı Çapkını birinci sıraya, Aile ikinci sıraya, Yürek Çıkmazı beşinci sıraya yerleşti.

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ABC puan türünde zirvenin sahibi yine Yalı Çapkını olurken, Aile dizisi ikinci sırada yer aldı.

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