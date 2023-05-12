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Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı

12.05.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını neden oynamıyor sorusunun yanıtı merak edildi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü Star Tv'nin 12 Mayıs 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 12 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen Yalı Çapkını, her cuma akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Kanalın 12 Mayıs Cuma gününe ait yayın akışında Yalı Çapkını'nın yer almadığı fark edildi. Peki, Yalı Çapkını dizisi neden yayınlanmıyor? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 12 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı...

YALI ÇAPKINI NEDEN YOK?

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi cuma günleri yayınlanmakta. 12 Mayıs 2023 cuma akşamı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

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Dizinin yayın saatinde Yalı Çapkını'nın eski bölümü yayınlanmakta.

YALI ÇAPKINI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star Tv'nin 12 Mayıs 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Yalı Çapkını'nın eski bölümü yayınlanmakta. Dizinin hemen ardından Cumhurbaşkanı ortak yayını ekranlara gelecek.

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Yalı Çapkını 32. bölümünün 19 Mayıs Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

12 MAYIS 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

Mesut Yar ile Bugün - 07:00
Sabahın Sultanı Seda Sayan - 09:30
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde - 13:00
Söz / Tekrar - 16:00
Star Haber - 18:15
Yalı Çapkını / Özel Bölüm - 19:00
Yalı ÇapkınıYerli Dizi / Tekrar - 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ortak Yayın - 22:00
Ömer / Tekrar - 00:00
Sabahın Sultanı Seda Sayan / Tekrar - 02:45
Söz / Tekrar - 04:45


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