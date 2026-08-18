MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem 30 kilo verdi! Her sabah bakın ne yapmış

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan Tuncer bu defa verdiği kilolarla dikkat çekti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem 30 kilo verdi! Her sabah bakın ne yapmış
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi beğeni toplayan ünlü isim son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Fit görünümüyle beğeni toplayan Gizem Tuncer, “Zor günler geçirdim ama sonunda 30 kilo verdim.” dedi.

Mahmut Tuncer in kızı Gizem 30 kilo verdi! Her sabah bakın ne yapmış 1

Ünlü isim kilo verme sürecini de şöyle anlatmıştı; "Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım.

Mahmut Tuncer in kızı Gizem 30 kilo verdi! Her sabah bakın ne yapmış 2

Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enfes Bir Akşam için karar verildi! Bir isim daha kadrodaEnfes Bir Akşam için karar verildi! Bir isim daha kadroda
Fizik tedaviye başladı! Sevenlerinden dua istedi Fizik tedaviye başladı! Sevenlerinden dua istedi

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tuncer Gizem Tuncer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.