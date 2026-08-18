Mahmut Tuncer'in kızı Gizem 30 kilo verdi! Her sabah bakın ne yapmış

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi beğeni toplayan ünlü isim son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Fit görünümüyle beğeni toplayan Gizem Tuncer, “Zor günler geçirdim ama sonunda 30 kilo verdim.” dedi.

Ünlü isim kilo verme sürecini de şöyle anlatmıştı; "Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım.

Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."