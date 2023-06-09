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Yalı Çapkını dizisinin finali dudak uçuklattı! Bakın nasıl bitecek

09.06.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşam sezon finaline girecek olan Yalı Çapkını’nın nasıl final yapacağı ortaya çıktı. Dizinin iddia edilen finali izleyenleri adeta kahretti.

Yalı Çapkını dizisinin finali dudak uçuklattı! Bakın nasıl bitecek

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam sezon finali ile izleyici karşısına çıkacak. Afra Saraçoğlu’nun Seyran’a, Mert Ramazan Demir’in Ferit’e hayat verdiği dizinin finali ile ilgili bir iddia ortaya çıktı. Öte yandan Bilal Özcan sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Gülseren Buğdaycıoğlu'na başvuran ismi açıkladı.

FİNAL İDDİASI İZLEYENLERİ ÜZDÜ

Sabah'ın haberine göre Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.
Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak.

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GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt vermişti. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söylemişti:

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"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

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İLK BAŞVURU YAPAN FERİT OLMUŞ

Bilal Özcan ise sunuculuğunu üstlendiği magazin programında Gülseren Buğdaycıoğlu'na başvuran ismi açıkladı.
Yalı Çapkını dizisi hakkında konuşan Özcan, şunları söyledi: "Gülseren Buğdaycıoğlu'na gidip derdini anlatan, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun da bu hikayeyi ortaya çıkarmasına sebep olan, ilk kıvılcımı yakan kim? Benim düşüncelerim Ferit yönündeydi. Çok git gel yaşıyordu. Ekipte çalışan bir kaynaktan kim olduğunu öğrendim.

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Gülseren Buğdaycıoğlu'na giden Ferit'miş. O başvurup, tedavi olmuş. Son bölüme kadar Ferit'in davranışlarını şımarıklık gibi yorumluyorduk. Ancak son bölümde Ferit çıldırdı.
Biz Yalı Çapkını'nda Ferit'in hikayesini izliyoruz. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülseren Buğdaycıoğlu'nun dizilerinde hep kadınların hikayesini izledik. Bir erkeğin hikayesini izliyoruz... Çok şaşırtıcı ve değişik"

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