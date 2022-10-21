Yalı Çapkını Ferit kimdir, kaç yaşında? Mert Ramazan Demir’in eski sevgilisi de ünlü bir isim çıktı

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Ramazan Demir, Ferit karakterine hayat veriyor. Beğenilen ismin daha önce Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Serra Arıtürk’le eskiden sevgili olduğu ortaya çıktı.

RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir 1998 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da doğan Demir, aslen Kocaelilidir.

Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ BİR İSİM

Yalı Çapkını dizisi ile büyük ilgi gören Ramazan Demir daha önce Serra Arıtürk ile berabermiş. Güzel oyuncu Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşmıştı.

