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Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Kahreden son!

10.06.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi sezon finali bölümü ile gündemdeki yerini aldı. Seyran ve Ferit'in yaşadıklarını konu alan dizi, Kızılcık Şerbeti ile birlikte cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri. Bu akşam Yalı Çapkını'nda izleyenleri derinden etkileyen olaylar yaşandı. Gaziantep'e Seyranı görmeye giden Ferit vuruldu. Peki, Yaslı Çapkını Ferit öldü mü? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu?

Yalı Çapkını Ferit öldü mü? Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Kahreden son!

Yalı Çapkını bu akşam sezon finali ile ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen sevilen dizi büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Kadrosunda afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir,Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Diren Polatoğulları ve Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran dizinin bu akşamki bölümü heyecanla bekleniyordu. İşte İşte Yalı Çapkını Ferit ile ilgili detaylar...

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ?

Yalı Çapkını'nda bu akşam sezon finali heyecanı yaşandı. Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen dizi bu akşam 36. bölümü ile ekrana geldi.

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Dizinin final sahnesinde Tarık, Seyran'ı alıp giden Ferit'i durdurmak için silah çekti. Ferit'in durmaması üzerine Tarık tetiği çekti ve Ferit'i vurdu. Ferit Korhan'ın ölüp ölmediği ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

YALI ÇAPKINI'NIN FERİT'İ MERT RAMAZAN DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelen dizi sosyal medyada gündem oldu. Ferit'in Seyran'ı almak için antep'e gitmesi ve Tarık'ın Ferit'i vurmasıyla Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılabileceği iddia edildi.

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Şu an için konu ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Sevilen dizinin sezon finalinde yaşananlardan sonra Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

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