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Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

22.11.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını fragmanı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yayınlandığı günden beri sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın 10. yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Yalı Çapkını fragmanı neden yok? Yalı Çapkını 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 10. yeni bölümüne dair detaylar merak ediliyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisinde her hafta heyecan dolu dakikalar izleyicileri ekrana kilitliyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Peki, Yalı Çapkını fragmanı neden yok? İşte tüm merak edilenler...

**YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanla beklenen fragmanın yayınlanmama sebebine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor. Yani bu demek oluyor ki Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

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**YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

Suna evden kaçtıktan sonra Kazım'ın eziyetlerine dayanamayan Esme ağzından Seyran'ın ablasına sahip çıktığını kaçırır. Kazım deliye döner ve yalıyı basar. Seyran'ın odasına kadar çıkan Kazım'a Suna arkadan saldırır. Dizi sonunda Kazım kanlar içinde yatakta kalırken, o esnada odaya giren Ferit şok olur.

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**YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

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Yalı Çapkını dizisi

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