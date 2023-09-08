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Yalı Çapkını'na bomba bir isim daha! Ferit Korhan'ın doktorunu bakın kim canlandıracak

08.09.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna dahil olduğu Yalı Çapkını'nın kadrosuna bomba bir isim daha katıldı. Sezon finali bölümünde Tarık tarafından vurulan Ferit'in doktoruna hayat verecek isim belli oldu.

Star TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri sürüyor.

Yeni sezonun ilk bölümlerinde sezon finalinde Tarık tarafından vurulan Ferit’in yaşam mücadelesi ekrana gelirken hastane sahnelerinde "Profesör Ahmet Güneyer"e hayat verecek isim belli oldu.

Mehmet Bilge Aslan

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktoruna; daha önce "Yarım Elma", "Cam Tavanlar", "Bir Dilim Aşk" gibi yapımlarda rol alan Mehmet Bilge Aslan hayat verecek.

Yalı Çapkını düğün

Öte yandan Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti. Yeni sezonun ilk fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

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