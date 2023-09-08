Yalı Çapkını'na bomba bir isim daha! Ferit Korhan'ın doktorunu bakın kim canlandıracak

Star TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri sürüyor.

Yeni sezonun ilk bölümlerinde sezon finalinde Tarık tarafından vurulan Ferit’in yaşam mücadelesi ekrana gelirken hastane sahnelerinde "Profesör Ahmet Güneyer"e hayat verecek isim belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını'nda Ferit'in doktoruna; daha önce "Yarım Elma", "Cam Tavanlar", "Bir Dilim Aşk" gibi yapımlarda rol alan Mehmet Bilge Aslan hayat verecek.

Öte yandan Yalı Çapkını'nın yeni sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti. Yeni sezonun ilk fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

