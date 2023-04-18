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Yalı Çapkını'nda Ferit çıldırdı! Boğazına yapıştı, kovdu, üzerine yürüdü… "Karımın adını ağzınıza almayacaksınız”

18.04.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi en son 28. bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanına Ferit’in Seyran için herkese meydan okuması ve Halis Ağa'nın Kazım'a tokat atması damga vurdu.

Yalı Çapkını'nda Ferit çıldırdı! Boğazına yapıştı, kovdu, üzerine yürüdü… "Karımın adını ağzınıza almayacaksınız”

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Ferit’le evliyken Saffet Ağa'nın torunu için talip olması olay olmuştu.

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Yeni bölüm fragmanında Ferit önce Sultan’ın boğazına yapıştı ve “Defol git Sultan” dedi. Daha sonra ise Pelin’i kolundan sürükleyip evden kovdu.

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Ferit merdivenden aşağıya inerken “Şu kız bizim soyadımızı taşıdıkça bana rahat yok” diyen İfakat’ın üzerine yürüdü.

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Suna’dan Seyran’ı kimin istediğini öğrendikten sonra ise adeta delirdi. Saffet Ağa’nın evine tekme ile giren Ferit, “Ferit Korhan ben” deyip herkesi yumrukladı. Saffet Ağa’ya ise “Bir daha karımın adını ağzınıza almayacaksınız” dedi.

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HALİS AĞA EVİ BASIYOR

Kazım Ağa’nın evine adamları ile giren Halis Ağa “Soyadımızı kızına verdik. Ama ailemize girdiğiniz günden beri hayır hasenatınızı görmedik. Ama siz aç köpekler daha soyadı bile değişmeden onu satmaya çalıştınız” dedi ve Kazım’a tokat atıp, elini bastonuyla ezdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dizinin izleyicileri yayınlanan fragmanın ardından "İşte aradığımız Ferit Korhan", "Sahalara dönüyoruz arkadaşlar", "Oh be bu nasıl fragman" yorumlarında bulundu.

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