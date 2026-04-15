MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

O da çok yiyormuş... Ebru Şallı fit kalma sırrını verdi

Türkiye’de sağlıklı yaşam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ebru Şallı şimdi de fit kalma sırrını verdi.

O da çok yiyormuş... Ebru Şallı fit kalma sırrını verdi
Öznur Yaslı İkier

Sağlıklı yaşam ve pilates deninle akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı hem fiziği hem de yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Formunu korumak için düzenli spor yapan ve beslenmesine oldukça dikkat eden Şallı, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

O da çok yiyormuş... Ebru Şallı fit kalma sırrını verdi 1

Günde 6 yumurta tükettiğini söyleyen Ebru Şallı, buna rağmen kilo kontrolünde en çok zorlandığı noktanın ekmek olduğunu dile getirdi.

O da çok yiyormuş... Ebru Şallı fit kalma sırrını verdi 2

FİT KALMA SIRRINI VERDİ

Ebru Şallı, “Ay çok yiyorum ya, günde 6 yumurta yiyorum. Ama ekmek benim ince çizgim. Türkiye’deki ekmekler beni şişiriyor. İncecik bir insanım ama karnım bir anda kocaman oluyor. O yüzden yurt dışı seyahatlerimden bavul dolusu ekmekle dönüyorum. Barcelona'dan bir bavul ekmek getirdim. Buzluğa atıp sonra onları yiyorum.” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddianame hazırlandı! 10 yıl hapsi isteniyorİddianame hazırlandı! 10 yıl hapsi isteniyor
Sevdiğim Sensin'in Feride'sinin direk dansı ile mücadelesi...Sevdiğim Sensin'in Feride'sinin direk dansı ile mücadelesi...

Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.