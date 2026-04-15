O da çok yiyormuş... Ebru Şallı fit kalma sırrını verdi

Sağlıklı yaşam ve pilates deninle akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı hem fiziği hem de yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Formunu korumak için düzenli spor yapan ve beslenmesine oldukça dikkat eden Şallı, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.

Günde 6 yumurta tükettiğini söyleyen Ebru Şallı, buna rağmen kilo kontrolünde en çok zorlandığı noktanın ekmek olduğunu dile getirdi.

FİT KALMA SIRRINI VERDİ

Ebru Şallı, “Ay çok yiyorum ya, günde 6 yumurta yiyorum. Ama ekmek benim ince çizgim. Türkiye’deki ekmekler beni şişiriyor. İncecik bir insanım ama karnım bir anda kocaman oluyor. O yüzden yurt dışı seyahatlerimden bavul dolusu ekmekle dönüyorum. Barcelona'dan bir bavul ekmek getirdim. Buzluğa atıp sonra onları yiyorum.” ifadelerini kullandı.