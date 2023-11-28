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  4. Yalı Çapkını'nda flaş değişiklik! O isim geri döndü

Yalı Çapkını'nda flaş değişiklik! O isim geri döndü

28.11.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizide sular hiç durulmuyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizide flaş bir gelişme yaşandı. O isim projeye geri döndü.

Star TV'de cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizi, başarılı kadrosu, 'Gerçek hayattan uyarlanmıştır' uyarısı ve dikkat çekici senaryosu sebebiyle çok geniş bir kitleye adını duyurdu.

Yalı Çapkını dizisinde flaş bir gelişme yaşandı ve sezon öncesi ekibe veda edip “Yan Oda” dizisini yazmaya başlayan başarılı senarist Mehmet Barış Günger ekibe geri döndü.

Yalı Çapkını 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon boyunca Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden yola çıkarak Yalı Çapkını’nı yazan Günger bu hafta eski ekiple bölümü tamamladı, önümüzdeki haftadan itibaren diziyi devralıyor.

Yalı Çapkını 2

Yine Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesini kaleme aldığı “Yan Oda” dizisinin ilk bölümlerini tamamlayan Mehmet Barış Günger’in her iki diziyi ekibiyle beraber yazacağı konuşuluyor.

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Melek Baykal ve Oktay Çubuk’un anlaşma yaptığı, ödüllü yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı’nın yöneteceği Yan Oda dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

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yalı çapkını Melek Baykal
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