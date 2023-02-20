Yalı Çapkını'nda heyecanlandıran gelişme! Deprem sonrası yeni bölümü bekleniyordu! Sürpriz isim…

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın yeni bölümlerine Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ara verildi. Oyuncuları depremzedelere destek olan dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyordu. Yeni bölümleri beklenen Yalı Çapkını dizisinden heyecanlandıran haber geldi.

SÜRPRİZ İSİM

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinde Seyran (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşayacağı Pelin (Buçe Buse Kahraman) arasındaki savaş kızışacak ve Seyran’ın gücü ele geçireceği bir dönem başlayacak. Bu arada diziye yeni bir karakter daha katılacak.

Diziye dahil olan Toprak Sağlam, Pelin’in annesi Zerrin karakterine hayat verecek.

9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Toprak Sağlam, Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine İlk Göz Ağrısı dizisi ile başlayan ünlü oyuncunun rol aldığı diziler arasında Güvercin, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bodrum Masalı, Kara Ekmek ve El Kızı da bulunuyor.



