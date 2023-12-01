Yalı Çapkını'nda o sahne gündem oldu! Sosyal medya yıkıldı: Tüm susturulmuş kadınlar adına

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Cuma akşamlarının Kızılcık Şerbeti ile birlikte en çok izlenen yapımı olan Yalı Çapkını, son bölümüyle büyük beğeni topladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oyunculukları gündem oldu.

'TÜM SUSTURULMUŞ KADINLAR ADINA'

Gaziantepli iki ailenin hayatının anlatıldığı Yalı Çapkını, dünyanın dört bir yanından izleyici kitlesine sahip. Bu akşam 48. bölümü ile ekrana gelen dizi, Seyran'ın babası Kazım Ağa ile olan konuşmasıyla gündem oldu.

Seyran'ın, kızlarına eziyet eden bir baba olan Kazım'a 'Hadi kemerini çıkarıp vursana. Herkesin içinde yapamıyorsun değil mi Kazım Ağa' demesi sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'nun sahnede 'Bir daha bana o elini kaldırırsan susmayacağım. Utanmayacağım haykırmaktan. Hadi geç şimdi karşıma' demesi ve seonrasında da kendi hesabından paylaşım yapması 'Susturulmuş tüm kadınlar adına' cümlesiyle sosyal medyada yayıldı.

Bir çok kullanıcı dizinin yeni bölümü için 'Senarist farkı bu gece hissedildi', 'Susmak zorunda olan tüm kadınlar adına konuştu Seyran', 'Sen bizim gücümüzsün Seyran Korhan' gibi yorumlarda bulundular.









