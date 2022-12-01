MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı diziyi bıraktı! "Yapımla anlaşmaya vararak..."

Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı diziyi bıraktı! "Yapımla anlaşmaya vararak..."

01.12.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'nda şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı yapımla anlaşmaya vararak diziye veda etti. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, "Yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık" dedi.

Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı diziyi bıraktı! "Yapımla anlaşmaya vararak..."

Fenomen dizi Yalı Çapkını'nda şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. Her bölümü ilgiyle izlenen diziden başarılı oyuncu ayrılmaya karar verdi.

O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..." O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."

"KARAKTERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, kadrodan ayrılma kararı aldı.

oyuncu-cansu-firinci-yali-capkini-dizisinden-15464848_2812_m

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yapım şirketiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen oyuncu, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihat Doğan iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştıNihat Doğan iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!
Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu cansu karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Son saniyede elendiler! Neye uğradıklarını şaşırdılar...

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi!

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.