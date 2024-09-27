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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan gündem olan gönderme! 'Siz şakkadanak gelmeseydiniz...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 10:10
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Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun diziyle ilgili yaptığı paylaşım gündem oldu. Son sezonda dizide figüran oyuncu gibi olduğu iddia edilen ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada gönderme olarak yorumlandı.

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan gündem olan gönderme! 'Siz şakkadanak gelmeseydiniz...'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, iki yıl önce yayın hayatına iddialı başlamıştı. Başrolde pek de bilinmeyen isimlerin yer alması tedirgin etse de kısa sürede iyi sonuçlar almıştı ve ilk sezonu beklentiyi karşılayarak bitirmişti. Pelin karakteri üzerinden birçok kriz yaşanmıştı ve seyirci ısrarla Ferit ve Seyran'ı artık birlikte görmek istediklerini belirtmişti.

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Seyircinin bu isteği geçtiğimiz sezon ve yeni başlayan üçüncü sezonda da karşılık bulmadı. Özellikle yeni sezonda sadece Ferit ve Seyran'ı birlikte görmek değil, aslında dizi için önemli olan oyuncuları da arka planda görmeye başladık. O isimlerden biri kuşkusuz Gülçin Santırcıoğlu'nun hayat verdiği İfakat karakteri. İlk iki sezonda fırtınalar estiren İfakat karakteri bu sezonda yardımcı oyuncu olarak karşımıza çıktı.

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GÖNDERME YAPTI!

Kendi dizisinde adeta figüran gibi olan başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu da bu duruma sonunda isyan etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Eğer siz böyle şakkadanak gelmeseydiniz." sözlerinin yer aldığı bir video "Çat kapı gelenler üzerine alınabilir" sözleriyle paylaştı.

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Birçok kullanıcı Santırcıoğlu'nun bu paylaşımını gönderme olarak yorumladı. Ünlü oyuncunun arka plana atılmasına da tepki gösterildi. Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un da figüran gibi olduğu söylendi. Sosyal medyada yapılan o yorumlardan bazıları...

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