Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den kas şov! Üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda dahil olan Taro Emir Tekin başarılı performansı ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor.

Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Taro Emir Tekin bu defa üstsüz paylaşımıyla gündem oldu. Adeta kas şov yapan ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Taro Emir Tekin'e sosyal medyada; 'İşte bu', 'İnanılmaz', 'Harika görünüyorsun', 'Çok yakışıklısın' gibi yorumlar yapıldı.

Tarık "Taro" Emir Tekin, sanatçı Şevval Sam ile futbolcu Metin Tekin'in oğlu olarak 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi.

Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti. Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı.

İlk olarak 2020 yılında Rise of Empires: Ottoman isimli Netflix dizisinde yer alan Tekin, ardından yine internet dizisi olan ve BluTV yapımı olan Çıplak dizisinde Bulut karakterini canlandırdı.

2020-2022 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz isimli dizide Selçuk Dağcı karakterine hayat verdi ve bu rolle adından söz ettirdi.









