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Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla mest etti!

21.05.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını oyuncuları arasında Buçe Buse Kahraman da yer alıyor. Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman transparan giyip sere serpe uzandı. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i sere serpe uzandı! Bikinili pozuyla mest etti!

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

transparan-giyen-yalı-çapkını-pelin

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin takipçileri "Sen perisin", "Deniz perisi", "Güzelliğin karşısında hayran kalmamak mümkün değil", "Çok güzel" yorumlarında bulundu.

yalı-çapkını

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın paylaşımını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da yer aldı.

yalı-çapkını-pelin-dekolteli-poz

Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte rol almıştı.

yalı-çapkını-pelin-bikinili-poz-verdi

Instagram'da 787 bin takipçisi bulunan ünlü isim sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

buçe-buse-kahraman

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Ceketinin önünü açıp göğüs dekolteli poz verdi! Ceketinin önünü açıp göğüs dekolteli poz verdi!
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