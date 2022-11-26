Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu bornozlu pozuyla Instagram'ı salladı! İlk yorum sevgilisinden...

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bornozlu pozuyla takipçilerini büyüledi.
Afra Saraçoğlu'nun cesur pozunu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yorumsuz bırakmadı. Mert Yazıcıoğlu, güzel oyuncunun paylaşımına alev emojisi attı.
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği süper minili pozuyla da ilgi odağı olmuştu.
Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde fırtınalar estiriyor.
Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 5 buçuk milyon takipçisi mevcut.
Afra Saraçoğlu, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.