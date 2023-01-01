Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu dekolteli pozunu paylaştı! Herkes Mert Yazıcıoğlu'nu hatırlattı

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun bir süredir aralarının bozuk olduğu iddiası vardı. İddialar sürerken ikiliden ayrılık haberi geldi. Afra Saraçoğlu "Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz" açıklaması yaptı.

Açıklamadan bir süre sonra yılbaşı pozunu paylaşan güzel oyuncu gelen yorumlardan kurtulamadı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozunu görenler "Mert'i harcadın", "Bu ne üzülmedim pozu mu?", "Biraz bekleseydin hemen happy modu yakalaman tuhaf" eleştirilerinde bulundu.



