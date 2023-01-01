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  4. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti! Hafsanur Sancaktutan açıklama yaptı

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti! Hafsanur Sancaktutan açıklama yaptı

01.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddiası sırasında Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Hafsanur Sancaktutan konuya dair sessiz kalmadı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu aşkı bitti! Hafsanur Sancaktutan açıklama yaptı

Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile olan samimi halleri yüzünden sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilen Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu.

Çift ortak bir açıklama yaparak "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

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"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM İÇİN..."

Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Sancaktutan da hakkındaki iddianın ardından sessizliğini bozdu.

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Instagram hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan oyuncu "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi.


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Hafsanur Sancaktutan duman sevgilisi

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