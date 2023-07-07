Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam sevgilisinden ayrıldı! Eski aşkı da çok ünlü çıktı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Beril Pozam ile Erdem Kaynarca önceki yaz Sığacık'ta çekimleri gerçekleştirilen “Ada Masalı” dizisinde yakınlaşmış ve bu arkadaşlık zaman içinde aşka dönüşmüştü. Son olarak Ay Yapım'ın Academy Day gecesine beraber katılan ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beril Pozam, Erdem Kaynarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam’ı takipten çıktı.

Beril Pozam, daha önce “Afili Aşk” dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel’le uzun süre beraberlik yaşamıştı.

Beril Pozam 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 27 yaşındaki Pozam, Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.



