Yalı Çapkını'nın Tarık'ı set pozlarını paylaştı! Yazdığı not dikkat çekti

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın dün akşam sezon finali yayınlandı. Dizinin tatile girmesinin ardından Yalı Çapkını’nda Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı kamera arkası görüntülerini paylaştı.
29 yaşındaki ünlü isim paylaşımında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Ersin Arıcı, Çetin Tekindor ile de fotoğrafına yer verdi.
Dizide Seyran ile beraber olmaya çalışan Tarık’a hayat veren Baran Bölükbaşı paylaşımına “Tarık seni 3 ay gözüm görmesin” notunu düştü.
Yalı Çapkını’nın sevenleri sosyal medyada “3 ay değil ömür boyu görmemeyi dileriz”, “Bizim de gözümüz görmesin”, “3 ay sonra da gözümüz görmeyebilir”, “Mümkünse hiç görmeyelim” yorumlarında bulundu.