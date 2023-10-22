Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki o iddia ortalığı karıştırdı! 'Kendinize gelin'

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemdeki yerini koruyor. Gerçek hayatta da aşk yaşayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin tartıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

SETTE KAVGA İDDİASI

Sevilen dizide başrol oynayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizinin çekimleri yapılırken tartışma yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Snob Magazin'in haberine göre dizinin geçtiğimiz hafta özel bir hastanede yapılan çekimlerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında kavga çıktı.

İddialara göre Saraçoğlu ve Demir'in kavgasını Yalı Çapkını'nın yönetmenleri ayırdı. İkilinin tartıştığını haber alan kullanıcılar, 'Kendinize gelin', 'Bu uyumu harcamayın', 'Çok yakışıyorsunuz sakın bozmayın', 'Sizin gibi ikili bir daha olmaz. Sakın tartışmayın', 'Lütfen bu haberler yalan olsun' yorumlarında bulundu.

Yalı Çapkını dizisi dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesine sahip. Her hafta cuma günü ilgiyle izlenen dizinin başrollerinin özel hayatları da devamlı mercek altında.









