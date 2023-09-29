MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını sosyal medyada gündem oldu! O sahne kırdı geçirdi: 'On yıl okusam Kazım'ı geçemem'

Yalı Çapkını sosyal medyada gündem oldu! O sahne kırdı geçirdi: 'On yıl okusam Kazım'ı geçemem'

29.09.2023 22:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını her hafta yeni bölümüyle olay olmaya devam ediyor. Hikayesinde hem dram hem de komedi barındıran Yalı Çapkını, bir sahnesiyle olay oldu. Sosyal medyada binlerce yorumun yapıldığı sahne izleyicileri kırdı geçirdi.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her cuma adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta Kaya ve Ferit'in sahneleriyle olay olan dizi bu hafta da Kazım Ağa ve Ferit sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

ezgif.com-webp-to-jpg (7)

Seyran ve Ferit'in aşkının anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta izlenme rekorları kırıyor. Kızılcık Şerbeti ile birlikte cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan dizi bu hafta da Kazım Ağa ile gündem oldu.

F7NyL0TXQAAv8Aq

Ferit ve Seyran'ın Kazım Ağa'nın evine gitmesi ve Kazım'ı Antep usulü şekerli börek yaparken görmeleri olay oldu.

F7NyUKGXYAAGiYE

Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı Kazım'ın Ferit ile beraber kendi elleriyle börek açması gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

F7NyT2yXMAAZExH

Dizinin takipçileri o sahneyi sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tuttu.

F7NyUV9WMAAVlDY

Birçok kullanıcı Kazım Ağa'nın börek açtığı sahneler için 'On yıl okusam Kazım Ağa'yı geçemem', 'Kazım Papa sana ne oldu', 'Daha düne kadar Esme ve kızlara kan kusturan adama bak', 'İşte Ferit'in aradığı kayınpeder', 'Ferit ve Kazım siz mükemmel bir ikilisiniz', 'Kazım para ve miras için inşallah bunları yapıyorsundur. Yoksa başka açıklama bulamıyorum.' yorumlarında bulundu.

F7NyUBWW8AA48Ph

F7NxbJbXEAAHAPA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'un yıldızıydı! Değişimiyle şaşırttıTrabzonspor'un yıldızıydı! Değişimiyle şaşırttı
Sahnede kendinden geçti! Dansı olay olduSahnede kendinden geçti! Dansı olay oldu
Filtresiz fotoğrafını paylaşan Demet Şener güzellik sırrını açıkladı!Filtresiz fotoğrafını paylaşan Demet Şener güzellik sırrını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını sosyal medya ferit ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.