Yalı Çapkını sosyal medyada gündem oldu! O sahne kırdı geçirdi: 'On yıl okusam Kazım'ı geçemem'

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını her cuma adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta Kaya ve Ferit'in sahneleriyle olay olan dizi bu hafta da Kazım Ağa ve Ferit sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seyran ve Ferit'in aşkının anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta izlenme rekorları kırıyor. Kızılcık Şerbeti ile birlikte cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olan dizi bu hafta da Kazım Ağa ile gündem oldu.

Ferit ve Seyran'ın Kazım Ağa'nın evine gitmesi ve Kazım'ı Antep usulü şekerli börek yaparken görmeleri olay oldu.

Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı Kazım'ın Ferit ile beraber kendi elleriyle börek açması gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Dizinin takipçileri o sahneyi sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tuttu.

Birçok kullanıcı Kazım Ağa'nın börek açtığı sahneler için 'On yıl okusam Kazım Ağa'yı geçemem', 'Kazım Papa sana ne oldu', 'Daha düne kadar Esme ve kızlara kan kusturan adama bak', 'İşte Ferit'in aradığı kayınpeder', 'Ferit ve Kazım siz mükemmel bir ikilisiniz', 'Kazım para ve miras için inşallah bunları yapıyorsundur. Yoksa başka açıklama bulamıyorum.' yorumlarında bulundu.





