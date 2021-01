Yalnız Ardıç mesire alanında kartpostallık manzaralar

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Yalnız Ardıç mesire alanında kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı devam eden Yalnız Ardıç mesire alanı, son günlerde etkili kar yağışıyla beyaz örtüsüne kavuştu. Kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluşurken, eşsiz manzarası görenleri kendisine hayran bıraktı.

İçerisinde 30 adet bungalov ev, seyir terası, kır bahçesi, kır çay evi, spor alanları ve mesire alanıyla birçok sosyal donatıyı barındıran Yalnız Ardıç mesire alanı, bu alanda Kahramanmaraş’ın en kapsamlı mesire alanı olmaya aday. Hem kış aylarında hem de yaz aylarında hizmet vermesi planlanan mesire alanın, kış aylarında ziyaretçilerini eşsiz manzaralar bekliyor.

Mesire alanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kar yağışı ile ortaya çıkan manzaraya kendisinin de hayran olduğunu söyledi. Okay, "Yalnız Ardıç mesire alanının şehir merkezine çok yakın olduğunu dile getirerek, “Doğal Yaşam Parkımız ve Heyecan Bahçemiz gibi Yalnız Ardıç mesire alanımızda şehir merkezine çok yakın. Yüksek rakımda olması sebebiyle yaz aylarında çok yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Bu alanımıza ulaşım sorunu yok. Yedikuyular’a yapılan bu devasa yol bu tesislerimizin işini kolaylaştırdı. Şehir merkezinden yola çıkan bir vatandaşımız 15 dakikada bu alana ulaşabilecek” dedi.

Yalnız Ardıç mesire alanının 12 ay boyunca sezon kavramı olmadan kullanılacağını dile getiren Başkan Okay, “Tesisimizin en önemli özelliği de 12 ay boyunca hizmet vermeyi sürdürmesidir. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olacak olan bu alanı vatandaşlarımızın çok seveceğini düşünüyorum. Yapımını tamamladığımız takdirde bu alanın çok yoğun bir şekilde ziyaret edileceğini ayrıca belirtmek istiyorum” diye konuştu.