MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

18.03.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnız Kurt dizisinin Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Instagram'dan paylaştığı pozuyla sınırları zorladı. Halter kaldıran Ünal fiziğini gözler önüne serdi.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Sporla içli dışlı olan Irmak Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve sütyeniyle dikkat çekti.

IRMAK ÜNAL FİZİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Spor yaparken giydiği mini şort ve sütyenle dikkat çeken Irmak Ünal o pozunu "Sınırlarımı zorladım" ifadeleriyle paylaştı.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Irmak Ünal'ın annesi Sabiş Kuzuoğlu ise kızının fotoğrafının altına, "Sen 10 yaşından bu yana lisanslı yüzücü olarak günde sabah akşam olmak üzere, günde 10.000 metre yüzmeye alışmış bir sporcusun. Seninle gurur duyuyorum." ifadelerini düştü.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

BİKİNİLİ POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sporla içli dışlı yaşam süren Irmak Ünal'ın kaslı vücuduyla veridiği bikinili pozları da dikkat çekmişti.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Bikinili pozlarının altına, "Dünyalar güzeli", "İnanılmaz bir fotoğraf", "Sanat eseri" tarzında yorumlar geldi.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

45 yaşındaki Irmak Ünal 2003'te Taj Valdespino ile yaptığı evliliği 2006'da sonlandırdı. Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak ile 2010'da evlendi ancak 7 yıl sonra bu evlilik noktalandı.

Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can Yaman yeni aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisiCan Yaman yeni aşka yelken açtı! İşte yeni sevgilisi
O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremediO isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi
Esra Erol'un programında aşkı buldu! Son halini paylaşınca...Esra Erol'un programında aşkı buldu! Son halini paylaşınca...
Anahtar Kelimeler:
Cihan Ünal Irmak Ünal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

Eksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Eksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.