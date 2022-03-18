Yalnız Kurt'un Davut'u Cihan Ünal'ın kızı Instagram'ı salladı! Mini şortu ve sütyeni ile fiziğini gözler önüne serdi!

Sporla içli dışlı olan Irmak Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor. Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve sütyeniyle dikkat çekti.

IRMAK ÜNAL FİZİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi.

Spor yaparken giydiği mini şort ve sütyenle dikkat çeken Irmak Ünal o pozunu "Sınırlarımı zorladım" ifadeleriyle paylaştı.

Irmak Ünal'ın annesi Sabiş Kuzuoğlu ise kızının fotoğrafının altına, "Sen 10 yaşından bu yana lisanslı yüzücü olarak günde sabah akşam olmak üzere, günde 10.000 metre yüzmeye alışmış bir sporcusun. Seninle gurur duyuyorum." ifadelerini düştü.

BİKİNİLİ POZLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sporla içli dışlı yaşam süren Irmak Ünal'ın kaslı vücuduyla veridiği bikinili pozları da dikkat çekmişti.

Bikinili pozlarının altına, "Dünyalar güzeli", "İnanılmaz bir fotoğraf", "Sanat eseri" tarzında yorumlar geldi.

45 yaşındaki Irmak Ünal 2003'te Taj Valdespino ile yaptığı evliliği 2006'da sonlandırdı. Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak ile 2010'da evlendi ancak 7 yıl sonra bu evlilik noktalandı.





