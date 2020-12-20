YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.12.2020 19:44 | Son Güncelleme

Kayseri’de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.’den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi.

Kayseri’de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.’den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi. İkametin kapısını çilingir yardımı ile açan Orhan Sezai İ.’nin yakınları, emekli öğretmeni hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Orhan Sezai İ.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:41
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.