Yalnızca 300 g kıyma ile bir tepsi yemek yapmak isteyenler buraya!

Kıyma, tam bir protein deposu ve hemen herkesin yemeklerde sık kullandığı hayvansal bir besin. Kıyma aynı zamanda işlevsel bir yemek malzemesi. Köftesinden böreğine, yumurtalısından makarna sosuna kadar pek çok yemek yapılıyor kıymayla. Fırında pişirilen bazı tepsi yemekleri de kıyma kullanarak yapılabiliyor. Siz de 300 g kıyma ile hem protein hem lezzet dolu bereketli bir yemek yapmak isterseniz tarifimize göz atın!

300 G KIYMA İLE BİR TEPSİ YEMEK TARİFİ

MALZEMELER

300 g kıyma

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 rendelenmiş soğan

Sıvı yağ

Maydanoz

Pul biber

Karabiber

Tuz

4 patates

2 tatlı kaşığı tereyağı

Maydanoz (püre için)

Kaşar peyniri

1 adet patates

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Patateslerin 1 tanesini ayırın. Kalan patatesleri üç ya da dört parça halinde kesin. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlayın.

Köfteyi hazırlamak için kıymayı, galeta ununu, yumurtayı, bir tutam maydanozu, rendelenip suyu sıkılmış soğanı, baharatları ve tuzu derin bir kapta yoğurun.

30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Haşladığınız patatesleri üzerine tereyağı ekleyip ezici veya çatal yardımıyla ezin. Tuz, pul biber ve küçük doğradığınız maydanozu ekleyip karıştırın.

Ayırdığınız patatesi halka halka dilimleyin. Fırın tepsisini yağlayın ve patatesleri dizin. Üzerine biraz tuz ve yağ gezdirin.

Daha önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında patatesleri 10 dakika kadar pişirin.

Patates püresinden ceviz büyüklüğünde alıp elinizle açarak içine kaşar peyniri yerleştirin ve yuvarlayıp kapatın.

Buzdolabındaki köfteyi de ceviz büyüklüğünde yuvarlayın.

Fırında pişen patatesleri çıkarın. Üzerine hazırladığınız köfte ve yuvarladığınız patates toplarını dizin.

Yemeği tekrar fırına sürün ve 25 dakika kadar pişirin.

Sosu için ise bir tavaya sıvı yağ ile tereyağını alın, salçaları ekleyin ve kavurun.

Kaynar su ve tuzunu ekleyip 3-4 dakika daha pişirin.

Yemeği fırından çıkararak üzerine sosu ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Üzerini taze nane, maydanoz gibi yeşilliklerle süsleyip servis yapabilirsiniz.



