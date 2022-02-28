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Yalnızca 300 g kıyma ile bir tepsi yemek yapmak isteyenler buraya!

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırında pişen tepsi yemekleri özellikle misafir davet edildiği günlerde her zaman kurtarıcı oluyor. Hem göze hem damak zevkinize hitap eden bu yemeklerden birini yapmak ister misiniz? İşte size sadece 300 g kıyma ile tüm misafirlerinize yetecek lezzetli bir tepsi yemeği tarifi! Gelin, tarifi birlikte inceleyelim.

Yalnızca 300 g kıyma ile bir tepsi yemek yapmak isteyenler buraya!

Kıyma, tam bir protein deposu ve hemen herkesin yemeklerde sık kullandığı hayvansal bir besin. Kıyma aynı zamanda işlevsel bir yemek malzemesi. Köftesinden böreğine, yumurtalısından makarna sosuna kadar pek çok yemek yapılıyor kıymayla. Fırında pişirilen bazı tepsi yemekleri de kıyma kullanarak yapılabiliyor. Siz de 300 g kıyma ile hem protein hem lezzet dolu bereketli bir yemek yapmak isterseniz tarifimize göz atın!

300 G KIYMA İLE BİR TEPSİ YEMEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 g kıyma

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 rendelenmiş soğan

  • Sıvı yağ

  • Maydanoz

  • Pul biber

  • Karabiber

  • Tuz

  • 4 patates

  • 2 tatlı kaşığı tereyağı

  • Maydanoz (püre için)

  • Kaşar peyniri

  • 1 adet patates

  • 2 tatlı kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1,5 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Patateslerin 1 tanesini ayırın. Kalan patatesleri üç ya da dört parça halinde kesin. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlayın.

  • Köfteyi hazırlamak için kıymayı, galeta ununu, yumurtayı, bir tutam maydanozu, rendelenip suyu sıkılmış soğanı, baharatları ve tuzu derin bir kapta yoğurun.

  • 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

  • Haşladığınız patatesleri üzerine tereyağı ekleyip ezici veya çatal yardımıyla ezin. Tuz, pul biber ve küçük doğradığınız maydanozu ekleyip karıştırın.

  • Ayırdığınız patatesi halka halka dilimleyin. Fırın tepsisini yağlayın ve patatesleri dizin. Üzerine biraz tuz ve yağ gezdirin.

  • Daha önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında patatesleri 10 dakika kadar pişirin.

  • Patates püresinden ceviz büyüklüğünde alıp elinizle açarak içine kaşar peyniri yerleştirin ve yuvarlayıp kapatın.

  • Buzdolabındaki köfteyi de ceviz büyüklüğünde yuvarlayın.

  • Fırında pişen patatesleri çıkarın. Üzerine hazırladığınız köfte ve yuvarladığınız patates toplarını dizin.

  • Yemeği tekrar fırına sürün ve 25 dakika kadar pişirin.

  • Sosu için ise bir tavaya sıvı yağ ile tereyağını alın, salçaları ekleyin ve kavurun.

  • Kaynar su ve tuzunu ekleyip 3-4 dakika daha pişirin.

  • Yemeği fırından çıkararak üzerine sosu ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

  • Üzerini taze nane, maydanoz gibi yeşilliklerle süsleyip servis yapabilirsiniz.


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