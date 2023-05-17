Yalova Belediyesi’nden kentsel dönüşüme konteyner kent çözümü

Yalova Belediyesi kent merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyor. İlk etapta Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 100 dönümlük riskli alanda çalışmalarını yürüten Yalova Belediyesi yüzde 90’ın üzerinde bir anlaşma oranına ulaşarak büyük başarı elde etti. Yalova Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen kira desteğinin yanı sıra dileyen vatandaşların yeni evlerine kavuşana kadar geçici süre ikamet etmeleri için konteyner kent inşasına başladı. Büyük ölçüde yapımı tamamlanan konteyner kent çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından haziran ayında yerleşime açılacak.

"ÇOCUK PARKINDAN YEŞİL ALANA KADAR HER ŞEY OLACAK"

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Yalova ziyaretinde 100 dönüm riskli alanda kentsel dönüşüm kararı alındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla kentsel dönüşüm ihalesinin gerçekleştiğini söyleyen Tutuk, “Bölgenin şu an yüzde 50’si boşaltıldı. Fakat vatandaşlarımız bizden rezerv konut istediler. Biz de böyle bir çözüm düşündük. Burada bir konteyner kent kurduk. İçinde çocuk parkından yeşil alana kadar her şey olacak. Vatandaşlar inşaatlar bitene kadar bu konteyner kentte ikamet edecekler. İnşaatlarımız bittiği zaman hak sahibi olan vatandaşlar dairelerini alacaklar. Daha sonra ikinci, üçüncü etaplarda bu rezerv konteyner kent alanımızı kentsel dönüşümde kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

45 METREKARE, 2 ODA 1 SALON

Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan kira yardımlarının yanı sıra vatandaşlara farklı bir alternatif sunmak istediklerini anlatan Tutuk, “Ben kiraya çıkmak istemiyorum diyen vatandaşlarımıza tercihen de bu konteyner kentimizi kurduk. Burası 45 metrekare konteynerlerden oluşuyor. 2 oda 1 salon. Tüm sosyal donatıları içinde barındırıyor. Bir mahalle kültürü oluşturuyoruz. Yeşil alan, çocuk parkı, spor tesisine kadar mahallemizde yapacağız” ifadesini kullandı.

"YALOVA’YI OLASI BİR DEPREME HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

1999 depreminden sonra Yalova’nın yüzde 65’inin yenilendiğini fakat yüzde 35’inin yenilenemediğini anlatan Tutuk, bu sorunu kentsel dönüşüm projeleriyle aştıklarını dile getirdi. Yalova’daki 4 kat imar nedeniyle eski yapı stokunda bulunan 5-6 katlı binaların yenilenemediğini fakat bunun da önündeki engeli kaldırdıklarını anlatan Tutuk, şöyle konuştu:

“Bu sorunu da belediyemiz olarak aştık, hızlandırdık Allah’ın izniyle Yalova’yı olası bir depreme hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 5 ve 6 katlı binaları yıktığı zaman vatandaş tekrar 5 ve 6 katlı ruhsat verebiliyoruz. Bu da bizim 23 yıldır yüzde 35 dönüşmemiş binaların kentsel dönüşüm için önünü açıyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını, devletimizin desteklerinden faydalanmalarını bu fırsatı kaçırmamalarını rica ediyorum.”

"KONTEYNER KENTTE YAŞAM HAZİRANDA BAŞLIYOR"

Vatandaşların konteyner kenti gezdikleri ve memnun olduklarını söyleyen Tutuk, “Haziran ayında burada yaşam başlayacak. Biz de haziran, temmuz ayında 100 dönümlük alanda 718 konut 30 iş yeri olmak üzere ihalesi yapılmış kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz. 18 ay içinde tamamlanıp anahtarları vatandaşlarımıza teslim edilecek. Mağduriyet yaşanmasın diye vatandaşlarımıza konteyner kent kurduk gördüğümüz gibi. Vatandaşlarımız durumdan çok memnun” dedi.

"KONTEYNER KENTLE ANLAŞMA YÜZDE 100’E ULAŞACAK"

Göreve geldikten sonra Yalova’nın depreme dirençli kent haline getirilmesi için çaba harcadıklarını anlatan Tutuk, yüzde 90’nın üzerinde bir anlaşmayla kentsel dönüşümü Yalova’da başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aslında yüzde 90, yüzde 100 de olacak bu ay Allah’ın izniyle. Bu başarıyı ikili iletişimde kanalların açık olmasıyla başardık. Vatandaşlarımızı mağdur olmayacağına ikna etmek ve bu konteyner kenti gördükten sonra bize olan inançlarının artmasından dolayı anlaşmamız neredeyse yüzde 100’e ulaşacak. Bu konuda yaptığımız ilk iş kentsel dönüşüm ofisi açmak oldu. Vatandaşlarımız doğrudan kendilerine muhatap bulabiliyorlar. Ne kadar daire alacağını, arasın, dairesini TOKİ’ye devrettiğinde ne kadar alacağını öğrenebiliyor. Ben de başkan olarak vatandaşlarımıza tüm kapılarımızı açtık. Hemşehrilerimizle toplantılar yaptık. Vatandaşlarımızla belediye arasında ikna turları yaptık. Bugünlere getirdik."

"İÇİ DE GAYET ŞIK VE GÜZEL"

Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu ise kendilerinin bölgede mağdur edilmeyeceğinin sözünü aldıklarını söyledi. Başkan Tutuk ile bölgede ciddi adımların atıldığını ifade eden Koyuncu, güzel bir yaşam alanı oluşturulduğunu dile getirerek, “Yüzde 80’in de üstünde bir katılım oranı var. İşgalci, kiracılara da hak tanındı. Bu dünyada örneği olmayan bir şey. Evet burada 1-2 yıl yaşanabilir. İçi de gayet şık ve güzel. Çok temiz ve harika. Roman’a sahip çıktığı için önce Cumhurbaşkanımıza, sonra yerel yönetimlere çok ve çok teşekkür ediyorum. Mahallem adına, Romanlar adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

