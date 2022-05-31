Yalova Çevre Festivali "geri dönüşüm" temalı etkinliklerle başladı

Yalova Çevre Festivali, "geri dönüşüm" temalı defile, heykel sergisi ve orkestra dinletisiyle başladı.

Yalova Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde (RDKM) etkinlikler yapıldı.

Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan bazı enstrümanların kullanıldığı müzik dinletisi ve geri dönüşüm kıyafetleri giyen öğrencilerin defilesinin ardından yenilenmiş oyuncaklar ile geri dönüşüm heykel sergisi gezildi.

Yalova Belediyesi ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde yapılan atölye çalışmaları da beğeni topladı.

Çevre Haftası dolayısıyla vatandaşların bir günde Yalova'daki plajlardan topladığı 18 ton atıktan bazıları, RDKM'nin dış cephesinde birbirlerine iple bağlanarak sergilendi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunması adına ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

Hedeflerinin şehri yaşanabilir ve sürdürülebilir bir anlayış içerisinde geleceğe taşımak olduğunu aktaran Tutuk, "Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa bırakmak için sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarının Türkiye'deki öncülerinden olan belediyemiz, şimdiye kadar 700 bin ton geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırmıştır. Tüm şehrimize eşit dağılımla yerleştirdiğimiz kağıt, plastik, metal ve cam kumbaramızla atıkların kaynağında toplanıp dönüştürülmesini katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Geleneksel Kağıt Atölyesi'ni de faaliyete geçiriyoruz"

Tutuk, geri dönüşümle tarihi mirası da birleştiren projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ne ek olarak Geleneksel Kağıt Atölyesi'ni de faaliyete geçiriyoruz. Bu kapsamda bugün burada bulunan genç kardeşlerimize, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitim desteği vererek geleneksel kağıt ustası yetiştirdik. Gençlerimiz bu mirası gelecek nesillere aktarmakta bayrağı bizlerden devralacaktır. Yalova'mızda gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli şey, yaşanabilir bir dünya yaşanabilir bir Yalova için hiç durmadan çalışmaktır."

Yarın sona erecek festivalin açılışına, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

