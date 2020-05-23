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Yalova ekibi gelecek sezon Play-Off’u hedefliyor

YALOVA HABERLERİ  | 23.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ligleri sona erdirmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Yalova VİP Gençlikspor Başkanı Murat Yapıcı, takımı da önemli bir koça emanet edeceklerini ve Play-Off hedefi içinde olacaklarını söyledi.Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) 2019-2020 sezonunda basketbol liglerinin sona erdirmesinin ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) mücadele eden Yalova VİP Gençlikspor da gelecek sezon için hazırlıklara başladı.

Yalova ekibi gelecek sezon Play-Off’u hedefliyor

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ligleri sona erdirmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Yalova VİP Gençlikspor Başkanı Murat Yapıcı, takımı da önemli bir koça emanet edeceklerini ve Play-Off hedefi içinde olacaklarını söyledi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) 2019-2020 sezonunda basketbol liglerinin sona erdirmesinin ardından Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde (TKBL) mücadele eden Yalova VİP Gençlikspor da gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Yalova VİP Gençlikspor Başkanı Murat Yapıcı, "TBF’nin önümüzdeki sezonda takımlardan kriter istemek yerine maddi kriz içinde olan takımlara neler yapabileceğiyle ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Birçok takım bu konudan dolayı liglerden çekilebilir. Biz takımı da önemli bir koça emanet ederek, Play-Off hedefi içinde olacağız. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) ligleri sona erdirmesi çok doğru bir karar. Alınan karar önümüzdeki süreç için planlama fırsatı sunacak. Temmuz ve Ağustos gibi ikinci bir salgın olursa, önümüzdeki sezonu da kaybedebiliriz. Çünkü erkeklerde çok sıkışık bir fikstür var. Kadınların takvimi biraz daha rahat. Bizim lig için alınacak kriterler doğrultusunda aşağıdan takımlar alınır, bizden üste de takım gönderilir. Sayılar arttırılarak ligler oynanabilir” dedi.
Gelecek sezon VİP’le ilgili bilgilendir aktaran Yapıcı, ”Takımın başına iyi bir koçu getireceğiz. Bununla birlikte iyi bir takım kuracağız. Birkaç tane sponsor görüşmemiz var. Onları da bir aya kadar çözüp önümüze bakacağız. Yalova’da belediye başkanı değişimi oldu. AK Partili bir arkadaşımız görevi devraldı. Biz bugüne kadar belediyeden bir kuruş destek almadık. Şimdi partili arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Bu konuyu masaya yatıracağız. Yalova’da erkek takımı, tekerlekli sandalye takımı, futbolda üst lige çıkmayı bekleyen futbol takımı var. Ortak paydadan valilik, belediye ve yan sponsorlarla birlikte bu sene daha değişik bir takım olacağız. 3-5 yıl için Süper Lig için hedefimiz yok. Şuan için çok erken" diye konuştu.

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