Yalova'nın termal suları ve doğası! Şifa dolu bir tatil

Yalova şifalı termal suları ile ünlü olan bir şehir olarak yüzyıllardır sağlık amacıyla ziyaret edilmektedir. Yalova şehir merkezinin 12 km güneydoğusunda bulunan Termal ilçesi kaynakların en yoğun olduğu bölgedir. Burada bulunan kaplıcaların, romatizmal, cilt hastalıkları, stres ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde önemli bir rol oynadığı bilinir. Yalova sadece termal kaynakları ile değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Bu yüzden hem şifalı sulara hem de doğal yaşam alanlarına ilgi duyan herkes için ideal bir tatil rotasıdır.

Yalova’nın termal suları

Yalova, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanlar ve devlet adamlarının sıklıkla ziyaret ettiği, tarihi ve kültürel değeri yüksek bir şehir olarak bilinir. Bilhassa termal suları ile ünlü olan şehir günümüzde sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu bölgedeki termal sular, şehrin ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutar.

Yalova’daki termal sular, romatizma, cilt hastalıkları, kas-iskelet sistemi sorunları gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde yardımcı bir rol oynar. Termal suların içeriğinde vücuda şifa sağlayan gerekli mineralleri barındırıldığı düşünülür. Dolayısıyla ziyaretçiler hem fiziksel hem de ruhsal bir yenilenme yaşamayı amaçlar. Şehirde bulunan termal otel ve kaplıcalar yerli ve yabancı turistlere sağlık, dinlenme ve terapi hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda bu tesislerde, su terapisi, masajlar, fizik tedavi gibi çeşitli sağlık odaklı hizmetler de verilmektedir.

Yalova’nın doğal güzellikleri

Erikli Yaylası

Yalova’nın en dikkat çekici doğal alanlarından biri olarak sakin doğasıyla öne çıkar. Bilhassa yaz aylarında yerli halk ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir. Doğaseverler yürüyüş yapma, çevredeki bitki örtüsünü gözlemleme ve bölgedeki doğal yaşamı keşfetme gibi çeşitli fırsatlara sahiptir. Aynı zamanda, manzaralı seyir noktaları ve piknik alanlarıyla da dikkat çeker. Yaylanın dikkat çeken özelliklerinden biri de içerisinde yer alan şelalelerdir.

Sudüşen Şelalesi

Sudüşen Şelalesi etkileyici bir görsel sunan doğal bir güzellik olarak öne çıkar. Doğal ortamda huzur zaman geçirmeye olanak tanıyan şelale çevresi bilhassa doğa tutkunları ve kampçılar için popüler bir destinasyon olmuştur. Ziyaretçiler, şelalenin etrafında piknik yapabileceği alanlarda doğanın sakinliğinin tadını çıkarırlar. Ayrıca, şelalenin etkileyici manzarası, doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen kişiler için oldukça ideal bir ortamdır.

Delmece Yaylası

Günübirlik ve hafta sonu kaçamakları için ideal bir lokasyon olarak tercih edilen Delmece Yaylası deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yükseklikte yer almaktadır. Yaylada bulunan içme su kaynağının şifalı olduğu yönünde bir inanç mevcuttur. Bu inanç bölgeye olan ilgiyi artıran bir diğer faktördür.

Yaylada doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için birçok olanak mevcuttur. Bisiklet parkurları, dinlenme noktaları ve piknik alanları gibi çeşitli seçenekler, ziyaretçilere geniş bir etkinlik yelpazesi sunar

Karaca Arboretumu

Doğa ve bitki bilimlerine meraklı olanlar için canlı ağaç müzesi niteliğindeki Karaca Arboretumu 13,5 hektarlık geniş bir alana yayılmaktadır. Bu açık hava müzesinde yaklaşık 7.000 farklı bitki türünü barındığı zengin bir biyolojik çeşitlilik bulunur. Ziyaretçiler, dünyanın çeşitli köylerinden ve bölgelerinden getirilmiş olan Acer, Prunus, Malas, Magnolia, Quercus, Betula, Pinus, Ağabeyes, Picea gibi nadir ağaç türlerini görme imkanı bulurlar. Karaca Arboretumu, botanik araştırmalara katkıda bulunan ve doğal güzelliklere ilgi duyan ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir keşif alanıdır.

Yalova'nın lezzetleri

Yalova, eşsiz doğası kadar zengin mutfağıyla da dikkat çeker. İşte Yalova'nın geleneksel lezzetleri: