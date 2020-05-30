Yalova, pazartesi gününe hazır

18 Mart’tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörü, COVID-19 ile mücadele kapsamında “yeni normalleşme sürecine” hazırlanıyor. Yalova Altınova Belediyesi, bu süreçte de ilçe genelinde tedbir alıyor.

Fen işleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacak restoran, kafe ve kahvehanelerde dezenfekte çalışmaların ı gerçekleştiriyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart’tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor. Lokantalarda yeni dönem için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda Altınova Belediyesi tüm birimleriyle ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

COVID-19 salgını süresince Altınova Belediyesi’nin 7/24 esasına göre hizmet verdiğini ifade eden Garaj Amiri Yusuf Yılmaz, “Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve refahı için bütün birimlerimizle halkımıza hizmet etmekteyiz. İlçe genelinde insan sağlığına yönelik tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelinde her türlü faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyin başında geliyor. Biz bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kurallara uymalarıdır” diye konuştu.

