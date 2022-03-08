YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

08.03.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarı

Yalova Valiliği, çarşamba akşamından itibaren bölgeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde muhtemel olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınması gereken önlemler Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Vatandaşların resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri istenilen toplantıda alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sokakta kalan, evsiz kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi, zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarını aramaları, elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, ayrıca görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve iş yeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri de istenildi.

Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek uygun yerlere mama ve su bırakılması uyarısında da bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, ilimiz sınırları içerisinde bulunan yaylara, yürüyüş parkurlarına mümkün oldukça gidilmemesi, kamp kurulmamasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandıGÜNCELLEME - Yalova'da 13 günlük bebeğini zehirlediği ileri sürülen baba tutuklandı
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklamasıKARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:19
İkindi
16:32
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Osmanlı hekiminin önerisi: Sarımsağı bir de böyle kullanın

Osmanlı hekiminin önerisi: Sarımsağı bir de böyle kullanın

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.